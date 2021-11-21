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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İHA

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki katlı bir evde gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyü Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrettin Biçici'ye ait evin çatı katında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gökçebey Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekledi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.
Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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