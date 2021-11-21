Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı(2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YAŞAMINI YİTİRDİ

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Fatih Karakaş (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE

2021-11-21 13:51:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.