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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Binlerce vatandaş aynı mangalda hamsi pişirdi

İHA

Binlerce vatandaş aynı mangalda hamsi pişirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Hamsi Festivalinde binlerce vatandaş mangalda pişen hamsileri yerken, çalan şarkılarla da doyasıya eğlendi.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 14. Hamsi Festivali düzenlendi. Sahil bandına, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın da desteği ile hazırlanan 2.2 kilometrelik mangallar yerleştirildi. Hazırlanan 3 ton mangal kömürü, 500 adet jel, 2 bin 500 adet ızgara, 10 bin helva, 10 bin şişe su, 7 bin 500 ekmek, 1,5 ton soğan, limon ve ıslak mendil halka dağıtıldı. Kemençe tulum eşliğinde başlayan festivalde Amfi Tiyatro’da hamsili pilav ve en hızlı hamsi yeme yarışmaları düzenlendi. Jürinin belirlediği yarışmada Hamsili Pilav Yarışmasında Ezgi Kale, en hızlı hamsi yeme yarışmasında da Mahmut Dikeç birinci olarak, protokol tarafından ödüllendirildi.
Gazetecilere festivalle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeniden Hamsi Festivali yapmalarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Posbıyık, “Pandemiden dolayı ara vermiştik. Bunun ilk işaretini Cumhuriyet Konseri’nde aldık. Tek sanatçı olmasına rağmen büyük bir kalabalık olmuştu. Demek ki vatandaş büyük bir özlem içerisinde. Bu sene hazırlıklarımızı daha geniş yaptık. Yüzlerce mangal yerleştirdik. 15 ton hamsi, soğan, helva, su, ekmek hepsini tedarik ettik. Derneklerin hepsine bir gün öncesinden hamsileri dağıttık. Şu anda herkes yayılmış vaziyette. Öğretmenlerimiz için de 24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaştığı için onlar onur konuğumuz. Akşam önce Resul Dindar konseri var, ardından da Coşkun Sabah sahne alacak. Hava da çok güzel. Sadece Ereğli’den değil, şehir dışından da gelen misafirlerimiz var, onları da ağırlamaya çalışıyoruz. Büyük bir yoğunluk var. Bütün belediye personeli değişik noktalarda görev alıyor. Yaptığımız havuzdan da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız balıklarını alıp evine götürüyorlar. Halkımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.
İlçede hizmet veren sivil toplum kuruluşları, 1 gün öncesinden dağıtılan hamsileri temizleyerek kendi stantlarında önce mangalda pişirdi, ardından vatandaşlara ikram edildi. İHA mikrofonlarına konuşan STK temsilcileri ve vatandaşlar, gerçekleştirilen Hamsi Festivali’nden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Belediye Başkanı Posbıyık nezdinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Festivale Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul ve davetliler katıldı.
Protokol üyeleri festival alanına gelen öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı. Gün içerisinde çalan şarkılarla vatandaşlar doyasıya eğlendi. Hamsi Festivali kapsamında anıta kurulan dev sahnede ise Resul Dindar ve Coşkun Sabah konser verecek.

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