Ormanlık alandaki vahşette yaşlı adamın kesik başı aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanlık alandaki vahşette yaşlı adamın kesik başı aranıyor

İHA

Ormanlık alandaki vahşette yaşlı adamın kesik başı aranıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in ineğini otlatmak için getirdiği dağ yolunda başı kesilmiş halde cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın kesilmiş başı ise jandarma ekiplerince cesedin bulunduğu çevrede aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde kızı ile birlikte yaşadığı öğrenilen 71 yaşındaki Mustafa Keleş; iddiaya göre ineğini otlatmak için dağ yoluna gitti. Aradan geçen bir kaç saat sonra Keleş'in ormanlık alandaki cansız bedeni bir köylü tarafından bulundu. Durumun jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Mustafa Keleş'e ait olduğu öğrenildi. Başı kesilmiş halde bulunan Keleş'in cansız bedeni üzerinde delil toplayan ekipler kesilmiş başı ise cesedin yakınında arama çalışmasını sürdürüyor.
Görgü tanığının ifadesine başvurulurken olayı öğrenen köylüler dağ yoluna akın etti. İHA'ya konuşan Dursunlar Köyü Muhtarı Şerafettin Meşe, "Telefon geldiğinde bana Mustafa Keleş'in öldüğü ihbarı geldi. Cenazesi tarlada olduğunu söylediler. Jandarmayla beraber olay yerine geldik. Öyle bir masum insan ki böyle bir olaya layık görüldüğüne inanmıyorum. Çok değerli bir ağabeyimizdi. Başının kesik olduğu söylendi. Hanımı öldü. Çocukları gurbette. Kızıyla beraber yaşıyordu. Başımız sağolsun gerçekten acımız büyük" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2
YEREL HABERLER Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2
Başı kesilerek öldürüldü, başı bulunamadı 
YEREL HABERLER Başı kesilerek öldürüldü, başı bulunamadı 
Başı bedeninden kopmuş halde ceset bulundu
YEREL HABERLER Başı bedeninden kopmuş halde ceset bulundu
2002 metre uzunluğundaki mangalda 15 ton hamsi pişirdiler
YEREL HABERLER 2002 metre uzunluğundaki mangalda 15 ton hamsi ...
Ticari taksi kağıt gibi katlandı
YEREL HABERLER Ticari taksi kağıt gibi katlandı
Binlerce vatandaş aynı mangalda hamsi pişirdi
YEREL HABERLER Binlerce vatandaş aynı mangalda hamsi pişirdi
Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı(2)
YEREL HABERLER Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 1 ...
43 yıllık spor salonunun yenilenmesi bekleniyor
YEREL HABERLER 43 yıllık spor salonunun yenilenmesi bekleniyor
Alaplı’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Alaplı’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Uzun araç kuyrukları oluştu, karayolunda devrilen tır vinçle kaldırıldı
YEREL HABERLER Uzun araç kuyrukları oluştu, karayolunda devrilen tır ...
Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yolda duran hafif ticari araç kazaya neden oldu: 4 ...
Zonguldak’ta iki katlı köy evinin çatısında yangın
YEREL HABERLER Zonguldak’ta iki katlı köy evinin çatısında yangın
Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu
Toprak’tan, Vali Tutulmaz ve Yalınkılıç’a teşekkür
YEREL HABERLER Toprak’tan, Vali Tutulmaz ve Yalınkılıç’a teşekkür
MHP milletvekilleri Ereğli’de esnaf ve STK’larla bir araya geldi MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz: “Ekonomi terörü ile saldırıyorlar”
YEREL HABERLER MHP milletvekilleri Ereğli’de esnaf ve STK’larla bir ...
MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti Zonguldak'ta
YEREL HABERLER MHP'nin 'Adım Adım 2023, İl İl Anadolu' heyeti ...
Eskrim turnuvasında Ereğlili sporcular, madalya ile dönüyor
YEREL HABERLER Eskrim turnuvasında Ereğlili sporcular, madalya ile ...
MHP heyetine mehterli karşılama
YEREL HABERLER MHP heyetine mehterli karşılama
MHP heyeti GMİS’te GMİS Başkanı Hakan Yeşil, MHP heyetine TTK ile ilgili dosya verdi
YEREL HABERLER MHP heyeti GMİS’te GMİS Başkanı Hakan Yeşil, MHP ...
Amatör olarak başladığı şemsiye tamirciliğine geçim kapısına dönüştürdü
YEREL HABERLER Amatör olarak başladığı şemsiye tamirciliğine geçim ...
Minik öğrenciler Atatürk’ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Minik öğrenciler Atatürk’ü ziyaret etti
Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
YEREL HABERLER Zonguldak Valiliği'nden tematik denetleme
MHP’nin başlattığı “Adım Adım Anadolu' programı Devrek’ten başladı
YEREL HABERLER MHP’nin başlattığı “Adım Adım Anadolu' programı ...
Yağışlı havada 3 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Yağışlı havada 3 araç birbirine girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.