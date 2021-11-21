Başı kesilerek öldürüldü, başı bulunamadı (2)

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CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Keleş'in başını bulmak için yaptığı çalışmada bir sonuca ulaşamadı. Çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-11-21 23:09:10



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