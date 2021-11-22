Otomobilin çarptığı motosikletli acı içinde ambulans bekledi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Erdinç Önal ambulans beklenirken acı içerisinde kıvrandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Perşembe beldesi kavşağında meydana geldi. Emrullah D. yönetimindeki 54 AFC 104 plakalı otomobil, önünde seyir haline olan motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette bulunan Erdinç Önal ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Erdinç Önal ambulans beklerken acı içerisinde kıvrandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-11-22 00:17:27
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