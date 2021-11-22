Yaşlı çiftin evinde yangın çıktı: 2 yaralı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı çiftin evinde yangın meydana geldi. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saatlerinde Mahmutoğlu köyünde meydana geldi. Sadık Arslan'a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı evde bulunan Sadık Arslan ve Meliha Arslan çifti komşularının yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çaydeğirmeni ve Devrek Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmalarının yapıldığı ev kullanılamaz hale geldi.

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