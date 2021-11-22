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Sebze yüklü tır devrildi, mahsüller yola saçıldı: 1 yaralı

İHA

Sebze yüklü tır devrildi, mahsüller yola saçıldı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sebze yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Yol trafiğe kapanırken kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle mahsüller yola saçılırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Devrek ilçesi Başlarkadı rampasında meydana geldi. Soner Akbulut idaresindeki 41 YH 685 plakalı çekici 35 HPK 17 plakalı dorse ile seyir halindeyken kontrolden çıktı. Yolda meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle meydana geldiği öne sürülen kazada sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın dorsesindeki mahsüller de kaza nedeniyle yola saçıldı. Kazayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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