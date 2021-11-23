Korona virüse yakalanan iki kardeşten biri yaşama tutunamadı

Zonguldak'ta korona virüse yakalanan iki kardeşten biri hayatını kaybetti. Daha önce mahalle muhtarlığı da yapan Bülent Ulubay son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi İsmail Ulubaş'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Zonguldak’ta bir süre önce korona virüse yakalanan İsmail Ulubay ve Bülent Ulubay kardeşler hastanede yaşam mücadelesi verdi. İki kardeşten İsmail Ulubay'ın aşı olmadığı iddia edilirken 10 gün önce Atatürk Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Korona virüse yakalanan ağabeyi Bülent Ulubay da dün hayatını kaybetti. Kardeş İsmail Ulubay'ın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Ölen kardeş için cenaze töreni düzenlendi

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Bülent Ulubay için Ontemmuz Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine mahalle muhtarları, ölen Bülent Ulubay’ın ailesi ve sevenleri katıldı. Bülent Ulubay, kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında Ontemmuz Aile mezarlığına defnedildi.

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