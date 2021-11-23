Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Selahattin Çolak, Yeşilay’ın farkındalık haftası nedeniyle açıklama yaptı.

Yeşilay’ın 2026 Kasım Alkol Farkındalık Haftası etkinlikleri kapsamında alkol bağımlılığının tüm bağımlılıklar gibi hem birey hem de çevresi için zararları olduğunu belirten Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Selahattin Çolak şunları söyledi:

“Yeşilay olarak 101 yıl önce alkolle başladığımız bağımlılıkla mücadelemizi önleme, savunuculuk ve müdahale alanlarında aralıksız sürdürüyoruz. Alkol kullanımının çeşitli sağlık sorunlarına ve sosyal sorunlara neden olduğu konusunda farkındalık oluşturmayı önemsiyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de uygulanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile küçük yaşlardan başlayarak sağlıklı yaşam bilinci oluşturmaya çalışırken; sanattan spora farklı alanlardaki projelerimiz sayesinde de herkesi alkol bağımlılığının zararları konusunda düşünmeye davet ediyoruz. Bağımlılığın oluştuğu durumda ise YEDAM’da bağımlı bireylere ve ailelerine alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarımızla ücretsiz hizmet veriyoruz. Alkol Farkındalık Haftası vesilesiyle alkol bağımlılığının zararlarını bir kez daha hatırlatıyor ve herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyoruz. Yeşilay olarak biz de 101 yıldır olduğu gibi bu konuda çalışmaya ve bize ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.”

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