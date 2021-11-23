BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yangın tatbikatı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

2021 yılı hastane afet planı kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri de katıldı. Tatbikat gereği mahsur kalan vatnadaşlar ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtularak ambulansa taşındı. Yangın ve afetlere yönelik olarak, yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla KBB servisinden başlayıp A Blok önü toplanma alanında devam edecek şekilde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane personeli tatbikatı yakından takip ederken tatbikatı gerçekleştiren ekiplere teşekkür edildi.

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