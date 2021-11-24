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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami banyosu ihtiyaç sahiplerine hizmet ediyor

İHA

Cami banyosu ihtiyaç sahiplerine hizmet ediyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yer alan Hatip Camii’nde faaliyete giren banyo, ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor.
Kdz. Ereğli Hatip Camii’nde atıl durumda olan banyo, cami görevlilerinin desteği ile faaliyete girdi. Abdesthane içerisinde yer alan banyoda vatandaşlar, 24 saat sıcak su bulabiliyor. Hatip Camii’nde görevli Müezzin Kayyım Ahmet Yazıcı (48), abdesthane ve caminin tüm eksikleri ile ilgilenerek, mahalle halkının da talep ve önerilerini dinliyor. 18 aydır Hatip Camii’nde görev yapan Yazıcı, cami bünyesinde yer alan banyonun hizmete girmesi ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:
“Şehir dışından gelen bir kardeşimizin, banyo yapabileceğimiz bir yer var mı? Diyerek sorması üzerine gelişti. Camimizde yer alan fakat atıl durumda olan banyomuzu faaliyete geçirmemize vesile oldu. Camimiz, şehre ve hastanelere yakın olduğundan dolayı, refakatçi olsun ya da arabasında kalanlar için banyo ihtiyacı olan kardeşimiz gelirse, burada yıkanabilme imkanı bulabiliyor. Bizi veya dernek başkanını bularak 24 saat banyodan faydalanabilir. Geri dönüşler çok güzel, memnuniyet var. Banyoyu kullanan kardeşlerimiz oldu teşekkür ettiler. Görevimiz, halkımızın yapmış olduğu yardımlarla buraları faaliyete geçirmek ve yine halkımıza sunmaktır."

Atık piller camide toplanıyor
Müezzin Kayyım Ahmet Yazıcı, çevrenin kirlenmemesi ve geri dönüşüme kazandırılması için hayata geçirilen atık pil toplama ile ilgili de açıklamada bulunarak, "Geçmişte görev yaptığımız Kavaklık Mahallesi’nde 67 kutu bu zamana kadar atık pil toplamıştık. Bu camide de devam ediyor. Şu anda 50’şer kilo 2 kutu da geri dönüşe kazandırılıp, hem suyumuzun hem toprağımızın kirlenmemesine vesile olmaya gayret sarf ediyoruz. Temizlik açısından çevremize katkıda bulunmuş oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Bölge halkı ve cami esnafı da, hocaların bu duyarlı davranışları için tebriklerini iletiyor.

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