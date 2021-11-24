Devrek’te 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

“24 Kasım Öğretmenler Günü” Devrek’te de çeşitli etkinliklerle kutlandı

Devrek ilçesinde “24 Kasım Öğretmenler Günü” düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların ilki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya tarafından Cumhuriyet Bulvarında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlandı.

Burada ki programın ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) programa geçildi. Etkinlikte Öğretmenler Günü nedeniyle günün anlam ve önemi hakkında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, "Millet Mektepleri'nin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler gününün amacı, öğretmenin toplumdaki yerini, rolünü, önemini ve değerini hatırlatmaktır. Öğretmenlerin kendi aralarında bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Emekli olan öğretmenleri saygıyla anmak ve yeni atanmış öğretmenlere mesleklerinin kutsallığı bilincine varmalarını sağlamaktır. Öğretmen; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşama hazırlayan kimsedir. Öğretmen, bir bahçıvandır. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Alnı terleyince mendiliyle kurulayan, ayağına taş dokunsa ondan önce üzülendir. Tüten bacada, yükselen fabrikada, çözülen problemde onun emeği, onun göz nuru vardır. Fabrika onun emeğiyle çalışır toprak onun emeğiyle coşar, istikbal onunla aydınlanır. Kısacası öğretmen; Yunus’ta “gönül”, Karacaoğlan’da “sevda” dır. Mehmet Akif’te “yürek”, Köroğlu’nda “mertlik”, Ahi Evran’da ”doğruluk”tur. Dadaloğlu’nda “cesaret”, Atatürk’te “bilimsel düşünme” ve Âşık Veysel’de tüm “Anadolu”dur. Öğretmenlik, bir peygamber mesleği olmakla birlikte en kutsal mesleklerden birisidir. Bizler "bana bir harf öğretenin kölesi olurum" düsturunu salık veren kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu yüzdendir ki, öğretmenlerimize sevgi ve saygımız pek çoktur. Kadim değerlerin günübirlik çıkarlara feda edildiği günümüzde bu kutlu sanatı en güzel biçimde icra etmek durumundayız. Bunun için de heyecanımızı diri tutmalı ve ideallerimizi yeniden kuşanmalıyız. Evrensel medeniyet kulesi, hiç şüphesiz bu onuru taşıyan fedakâr ve cefakâr öğretmenlerimiz sayesinde yükselecektir. Bu gün ve her gün Başöğretmen Atatürk’ün: “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.” sözünü hatırımızdan hiç çıkarmamalıyız. Bu duygularla, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, saygılar sunarım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından emekli olan öğretmenlere protokol tarafından hizmet şeref belgeleri takdim edilirken, adaylığı kalkan öğretmenlerin yemin ettirilmesinden sonra hizmette emeği geçenlere ödüller takdim edildi Programdan sonra öğretmenevinde davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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