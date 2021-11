Kdz. Ereğli’de Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kdz. Ereğli’de tören düzenlendi. Anıt Park’ta düzenlenen ilk tören İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy’un Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından anıt önündeki tören son buldu.

Törene, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, askeri erkan, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğretmenler Günü kapsamında diğer kutlama töreni Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan programda İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.



Aksoy, “öğretmenlerimiz, ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarıdır”

Öğretmenliğin fedakârlık ve özveri isteyen dünyanın en kutsal mesleği olduğunu ifade eden Aksoy, “Öğretmenler, her zaman ve her şart altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde önemli role sahip olmuşlardır. Dolayısıyla öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir’ diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır” dedi.



“Öğretmenin etkin olmadığı bir eğitim sistemi düşünülemez"

Aksoy, günümüz eğitiminde teknolojinin etkin kullanıldığı ancak asıl değerin ‘öğretmen’ olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Teknoloji eğitimde ne kadar etkili kullanılırsa kullanılsın eğitimin ana unsuru her zaman sizlersiniz. Öğretmenin etkin olmadığı bir eğitim sisteminin başarılı olması düşünülemez. Onun için her zaman olduğu gibi bizlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bizler, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve temel ilkeleri çerçevesinde, kendi yetenek ve kabiliyetini bilen, geçmişini, özünü sağlam bir tarih şuuru içerisinde algılayan, yaşadığı zamanın gerçeklerinin de farkında olan, geleceğe umutla bakan, ulusal ve evrensel hukuk kurallarının bilincinde ve insan sevgisiyle, kısaca; bizi biz yapan değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirme azim ve gayreti içerisinde olmalıyız. Siz değerli öğretmenlerimizin de bu ulvi görevin bilincinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğinize inanıyor ve sizlere güveniyoruz.”



Emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Fatma Deniz Akdeniz tarafından okunan ‘Şehit Öğretmen’ isimli şiir, mesleklerini icra ettikleri sırada şehit düşen öğretmenlere ithaf edildi. Ardından emekli öğretmenlere hizmet ve şeref belgeleri takdim edildi.

Tören; Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Her şeye rağmen’ adlı kısa oyun ve ‘Öğretmenim Seninle Çiçeklenecek Gelecek’ temalı oratoryo gösterileri ile son buldu.

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’ndeki törene; Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, askeri erkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.