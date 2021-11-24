Polisten kaçan motosikletli, uyuşturucuyla yakalandı

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ta, polisin 'dur' ikazına uymayan motosiklet sürücüsü Alihan E. (24), hızını artırarak kaçtı. Yunus timlerince yakalanan Alihan E.'nin üzerinde uyuşturucu ve içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Ereğli ilçesi Potbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletin sürücüsü Alihan E., polisin 'dur' ikazına uymayıp hızlanarak kaçtı. Yunus timleri, kaçan sürücüyü takip etti. Bir süre sonra motosikletini bırakıp kaçan Alihan E. yakalandı. Alihan E.'nin kaçarken üzerinden attığı tespit edilen uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan aparat, çalılık alanda bulundu. Gözaltına alınan Alihan E., işlemleri için polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2021-11-24 17:51:47
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