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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildiler

İHA

Kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında panel düzenlendi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi konferans salonunda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Kapsamında panel düzenlendi.
Panele Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker’in açılış konuşmasını yaptığı panelde, Ereğli Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Fatma Zehra Ünlü Kaynakçı tarafından şiddete maruz kalan kişilerin benlik değerlerinin yükseltilmesi, ‘Bende bireyim’ diyebilmesi, şiddetin psikolojik açıdan etkileri anlatıldı.
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi psikoloğu Savaş Kurt tarafından şiddetin psikolojik yönleri ve etkileri, Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü PDR Yasemin Özkan Kama tarafından şiddetin adli yaptırımları ile 183 Sosyal Destek Hattı ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Programda sonunda, Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker, iş birliği için Dekan Yavuz, Başhekim Türkeli, panelde konuşmacı olanlar ve Okul Müdürü Uğur Yağmur’a teşekkürlerini dile getirdi.

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