Tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki taraf arasında meydana gelen tartışmada 1 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Balı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.A. ile B.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.Y., A.A.'ya av tüfeği ile ateş etti. A.A.'nın yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan B.Y.'nin kısa süre sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaralanan A.A., acil serviste tedavisinin tamamlanmasının ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisine sevk edildi.

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