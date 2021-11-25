'Doktor' ve 'istihbaratçı' yalanıyla tehdide 3 yıl hapis



Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtıp, ilişki yaşadığı S.A.'yı silahla tehdit ederek, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamyon şoförü M.İ. (39) 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı; 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise yeterli delil olmadığı için beraat etti.

Olay, şubat ayında Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre evli olan S.A. adlı kadın, kendisini 'doktor' ve 'istihbarat görevlisi' olarak tanıtan evli M.İ. ile ilişki yaşamaya başladı. Eşini terk eden S.A., M.İ.'nin kiraladığı eve yerleşti. Bir süre sonra aralarında anlaşmazlık çıkan S.A., olay günü M.İ.'nin silahla eve gelip, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, savcılığa şikayette bulundu. Soruşturma sonunda M.İ. hakkında 'silahla tehdit' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık M.İ., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, S.A. da duruşmada hazır bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede ifade veren S.A., kendisini 'doktor' olarak tanıtan M.İ.'ye inandığını, araları bozulunca kendisini tehdit ederek zorla cinsel ilişkide bulunmaya çalıştığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. M.İ. ise zorla ilişki iddialarını kabul etmeyerek, rıza dahilinde birlikte olduklarını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık M.İ.'yi 'silahla tehdit' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. M.İ.'nin 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan ise yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-11-25 16:21:53



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