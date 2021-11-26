İSDEM denetim sonuçları açıklandı

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Zonguldak'ta İl/İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin denetim sonuçları açıklandı.

Zonguldak Valiliği İSDEM sonuçları açıklandı. İl genelinde 18 Kasım 2021 tarihinden itibaren yapılan denetim faaliyetleri kapsamında 15 ihbar 2 bin 218 resen denetleme gerçekleştirildi. 2 işyeri ve kişiye birinci uyarı yapıldı. 2 kişiye izolasyona uymama cezası uygulandı. İki bin 100 kez izolasyon denetimi yapıldı.

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