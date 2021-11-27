Zonguldak’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

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Zonguldak’ta piyasaya tarihi eser sürme hazırlığında bulunan bir şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu T.K. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürme hazırlığı içerisinde olduğu, ikametinde tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Operasyon neticesinde Gökçebey ilçesi Namazgah köyünde yapılan aramada, 27 adet sikke, 1 adet küpe, 1 adet yüzük, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli T.K. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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