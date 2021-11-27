Kuyumculardan altına yatırım önerisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kuyumcu esnafı İlhan Yazıcıoğlu, vatandaşlara altına yatırım yapmaları önerisinde bulundu.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Yazıcıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, önümüzdeki süreçte dövizde dalgalanma olma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, “2018 fiyatlarına göre batığımız zaman şu anda doların olması gereken kuru 11,512 lira civarında. O da şu an da bu aralara geldi. Bundan sonra ben piyasada çok büyük bir dalgalanma olacağını sanmıyorum. Eğer siyasi istikrar sürer, devam ederse bu bantlarda devam eder diye düşünüyorum” dedi.



“Risksiz olmasından dolayı altın almalarını öneriyoruz”

Yatırım konusunda vatandaşlara önerilerde de bulunan Yazıcıoğlu, “Altın orta ve uzun vadede yatırımcının en güvenilir limanı olmuştur. Vatandaşlarımıza risksiz olmasından dolayı altın almalarını öneriyoruz. Yaklaşık 2,53 seneden beri pandemi şartlarından dolayı insanlar tam istenildiği gibi düğünler yapamıyorlar ama buna rağmen hayat devam ediyor. Yaz sezonu ile kış sezonu arasında mukayese yaptığımız zaman yaz sezonu düğünlerden dolayı biraz daha hareketli oluyoruz. Kışın bu tür hareketlerle insanlar yatırımlarını altına da yönlendirebiliyorlar. Kısa sürede olsa geçişlerden bir hareketlilik oluyor ama genel itibariyle yazın hareketlenme daha çok oluyor diyebilirim.”

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