Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi sabah saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale il genellerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 30 Kasım 2021 günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiği ifade edildi. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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