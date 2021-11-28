Acılı baba: “Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye” Trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Taha Göktaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acılı baba: “Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye” Trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Taha Göktaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Acılı baba: “Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye” Trafik kazasında hayatını kaybeden Yusuf Taha Göktaş dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Taha Göktaş, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 22 yaşındaki gencin acılı babası, “Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye” dedi.
GebzeOrhangaziBursaİzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında dün sabah meydana gelen kazada, Muratcan Kaya yönetimindeki 34 AFG 020 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa A. (41) yönetimindeki 41 HZ 096 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları kontrollerde sürücü Muratcan Kaya ile Yusuf Taha Göktaş (22), A. Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi. İnsansız Hava Aracı çalışmalarında da yer alan Yusuf Taha Göktaş için Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde öğle namazını müteakip Kepez Tepe Camii'nde cenaze töreni düzenlenirken, gencin ölümü ilçede büyük üzüntüyle karşılandı. İsmet İnönü İlkokulu Öğretmeni Nida Göktaş ve Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Kerem Göktaş’ın oğulları Taha Göktaş’ın cenazesine Bursa’dan üniversiteli yüzlerce genç, aile yakınlarının yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yusuf Taha’nın ailesinin cenazede güçlükle ayakta durduğu görülürken, arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.
Cenazede konuşma yapan acılı baba, oğlunun her zaman kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Baba Göktaş, “Acıyı ifade etmek gerçekten çok zor. Rabbim biliyor ki bu şikayetim değil, sadece benim acziyetim. Ondan geldik, ona dönüyoruz. Gözyaşımı, acımı dindiremiyorum. Ama bunu asla şikayet etmiyorum ya Rabbi. Adını Yusuf koydum, Yusuf yüzlü, Yusuf ahlâklı olsun diye. Hep bizi mutlu etti, hep bizi sevindirdi. Mutlu etmek için de çalıştı çabaladı. Oğlum ben gerçekten senden razıyım. Allah da senden razı olsun” diyerek cenazeye katılanlardan haklarını helal etmesini istedi.
Yusuf’un görev yaptığı dernekten cenazeye katılanlar da Göktaş ailesinin acısını paylaştı. Yedi Hilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
“Yusuf’un çok güzel bir genç olduğuna, bu memleket için gecesini gündüzüne kattığına, bütün ideallerini, hayallerini bunlarla süslediğini hepimiz şahadet ediyoruz. Acı büyük, ciğerimiz yanıyor. Bursa’dan üniversiteli arkadaşları ile birlikte Yusuf’un yanında olduk. Türkiye’de şuan herkes Yusuf kardeşimiz için dua ediyor.”
Alınan helallik ve kılınan namazın ardından Göktaş’ın cenazesi tekbir sesleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Yusuf Taha Göktaş'ın Gebze Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuduğu ve Yedi Hilal Derneği’nde Teknoloji Takımları sorumluluğunu yürüttüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada ölen İHH gönüllüsü Yusuf Taha, Zonguldak'ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen İHH gönüllüsü Yusuf Taha, Zonguldak'ta ...
Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Devrek’in beyaz baklavası, cevizli ekmeği, dünyaca ünlü bastonu belgesel oldu
YEREL HABERLER Devrek’in beyaz baklavası, cevizli ekmeği, dünyaca ...
Kuyumculardan altına yatırım önerisi
YEREL HABERLER Kuyumculardan altına yatırım önerisi
Esnaf Odaları Birlik Başkanı Coşkun fırınları gezdi: "Sıkıntı yok, bakkal ve marketlere ekmek gidiyor” Zonguldaklı fırıncılar 200 gramlık ekmek üretmeme kararı aldı Kentte 400 gramlık ekmek 4 liradan satılacak
YEREL HABERLER Esnaf Odaları Birlik Başkanı Coşkun fırınları gezdi: ...
Avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Avcılar 400 kiloluk domuzu etkisiz hale getirildi
Kanala devrilen otomobilde sıkışan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kanala devrilen otomobilde sıkışan kadını itfaiye ...
Zonguldak’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Kaymakam Yapıcı köylüleri dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Yapıcı köylüleri dinledi
Koronavirüsü yenen Betül, pıhtı atması sonucu öldü
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen Betül, pıhtı atması sonucu öldü
Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Koronavirüsten hayatını kaybetti, bebeği hayata tutundu
YEREL HABERLER Koronavirüsten hayatını kaybetti, bebeği hayata ...
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı
Yoldan çıkan aracı beton saksılar durdurdu
YEREL HABERLER Yoldan çıkan aracı beton saksılar durdurdu
30 yıllık aktardan kışa bitki çayı reçetesi
YEREL HABERLER 30 yıllık aktardan kışa bitki çayı reçetesi
Motosikletin çarptığı adam yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı adam yaşama tutunamadı
Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil köprü üzerinde kaza yaptı: 1 yaralı
İş İnsanı Yıldız’dan döviz kuru protestosu yapanlara tepki Yıldız: “Bizim vatan sevgimiz dolar kuruna endeksli değil”
YEREL HABERLER İş İnsanı Yıldız’dan döviz kuru protestosu yapanlara ...
Devlet Tiyatrosu oyuncuları öğrencilerle bir arada geldi
YEREL HABERLER Devlet Tiyatrosu oyuncuları öğrencilerle bir arada ...
Madenci, ocaktan acil çıkış tatbikatı yaptı
YEREL HABERLER Madenci, ocaktan acil çıkış tatbikatı yaptı
Zonguldak Genelinde Çocukluk Çağı Obezitesi İle mücadele devam ediyor
YEREL HABERLER Zonguldak Genelinde Çocukluk Çağı Obezitesi İle ...
Bu kadarı da pes dedirtti, caminin muslukları 8 ayda ikinci kez çalındı
YEREL HABERLER Bu kadarı da pes dedirtti, caminin muslukları 8 ayda ...
Kadına karşı şiddete dikkat çekmek için hazırlandı
YEREL HABERLER Kadına karşı şiddete dikkat çekmek için hazırlandı
Kesik baş cinayetinde kardeş konuştu; "Kim yaptıysa çeksin. Bir an evvel bulunsun. Biz de rahat edelim"
YEREL HABERLER Kesik baş cinayetinde kardeş konuştu; "Kim yaptıysa çeksin. ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.