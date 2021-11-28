Ehliyetsiz kurye yola fırlayan çocuğa çarptı

Zonguldak'ta aniden yola fırlayan küçük bir kız çocuğuna, yolda seyir halinde olan kurye çarptı. Havaya savrulan çocuğun yardımına, çevredeki vatandaşlar koştu.

Alaplı ilçesi Ali Alp Caddesi’nde ehliyeti olmadığı öğrenilen motosikletli kuryenin yola fırlayan bir çocuğa çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ali Alp Caddesi’nde seyir halinde bulunan Serhat D. (19) idaresindeki 67 LJ 183 plakalı motosiklet, çevredeki vatandaşların iddialarına göre aniden yola fırlayan 6 yaşındaki Mürvet isimli kız çocuğuna çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen kız çocuğu yaralandı. Yaralı çocuk daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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