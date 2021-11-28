Kdz. Ereğli Belediyespor, Devrek’i deplasmanda yendi

Bölgesel Amatör Lig 7.Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor, 10 geriye düştüğü maçta Devrek Belediyespor’u 21 yenmeyi başardı.
BAL 7. Grup’ta Devrek Belediyespor sahasında Ereğli Belediyespor’u ağırladı.
Maçın ilk yarısını Ereğli Belediyespor 10 geride kapatırken, ikinci yarıda penaltıdan Sinan Uzun ve Emre Aydoğan’ın attığı gollerle sahadan 21 galip ayrıldı.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, maçı birlikte izledi.
Galibiyetin ardından, Ereğli Belediyesporlu futbolcular sahada büyük sevinç yaşarken, Belediye Başkanı Halil Posbıyık soyunma odasına girerek takımı kutladı.
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