Devrek’te çekilen Lain filmi vizyona giriyor

Devrekli Yapımcı Erkan Çaltepe tarafından çekilen “Lain” filmi çok yakında seyircileri ile buluşacak

Zonguldak’ın Devrek ilçesinin Adatepe ve çevre köylerinde çekilen sinema filmi “Lain “ 10 Aralık 2021 tarihinde sinema severlerle buluşacak.

Devrekli yapıcı Erkan Çaltepe tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Onur Aldoğan’ın üstlendiği film bölgede yaşanmış ve gerçek hikayeden yola çıkaraktan beyaz perdeye aktarılan korku ve gerilim türündeki Lain filmi Aralık ayının başlarında vizyona girecek.

Bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacak olan Lain filminin devamı olan “Lain 2 Loğusa” filmi için de Yapımcı Erkan Çaltepe bölgenin sevilen sanatçısı Ramazan Çelik ile bir araya gelerek çekimlerde rol alması için anlaşmaya vardı

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