Off-road tutkunları zirvede buluştu

Zonguldak’ta offroad tutkunlarının 50 kilometrelik zorlu tırmanışı zirvede tamamlanırken, yarışta renkli görüntüler oluştu.
Kdz. Ereğli Alaplı Offroad Kulübü üyeleri, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde bir araya geldi. 25 doğa tutkunu, bölgenin en yüksek yaylalarından olan Kız Kulağı Yaylası’na doğru yola çıktı. Bin 600 rakımlı yaylaya ulaşımda sporcular, yaklaşık 50 kilometrelik zorlu parkurda heyecan dolu anlar yaşadı.
Yaklaşık 6 saat süren zorlu tırmanışta zirveye hava şartları sebebiyle 2 araç erişebilirken, diğer araçlar ise dağın eteklerinde kaldı. Zirveye ulaşan sürücülerin sevinçleri ve eşsiz manzara karşısındaki şaşkınları kameralara yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.