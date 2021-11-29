Zonguldak'ta kuvvetli rüzgar

Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, yolda yürümekte zorlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta bugün ve yarın için şiddetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulundu. Zonguldak Valiliği de Twitter hesabından vatandaşların olası soba ve bacalardan kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı. Beklenen rüzgar, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Saatte yaklaşık 45 kilometreyi bulun rüzgar, yolda yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ağaçlardan kopan yapraklar yolları doldurdu. Liman Caddesi'nde yol kenarındaki bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Limandaki balıkçı ve yük gemileri, rüzgar nedeniyle denize açılamadı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK
2021-11-29 13:02:57
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