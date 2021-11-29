Facia kıl payı atlatıldı, çatıdaki sac parçası işyerlerinin üzerine düştü

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Zonguldak’ta fırtına nedeniyle bir binanın çatısından kopan kilolarca ağırlığındaki metal sac parçası işyerlerinin çatısına düştü.

Gazipaşa Caddesi'nde kuvvetli fırtınalı nedeniyle bir binanın çatısından kopan kilolarca ağırlığındaki metal sac parçası işyerlerinin çatısına düştü. Sacın uçtuğu sırada vatandaşlar büyük panik yaşadı. İşyerinin çatısına düşen sac parçası, bina sahiplerinin fark etmesi üzerine bulunduğu yerden alındı. Sac parçasının üzerlerine düşeceği korkusunu yaşayan vatandaşlar olay sonrası derin nefes aldı.

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