Hastane çatısında çalışan işçi, rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp, öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin çatısında ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran (21), rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp, yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastanenin çatısına yapılan ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı. Birlikte çalıştığı babası Ahmet Duran, hastaneni sağlık personeline haber verdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Serkan Duran, acil servise kaldırıldı. Serkan Duran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-11-29 16:11:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.