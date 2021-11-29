Hamsi Festivali’ne destek olan esnafa teşekkür belgesi

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 14. Hamsi Festivali’ne katkıda bulunan balıkçı, fırıncı ve pazar esnafı 32 kişiye teşekkür belgesi verdi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 14. Hamsi Festivali’ne katkıda bulunan balıkçı, fırıncı ve pazar esnafına teşekkür etti.

Başkanlık makamında misafirlerini ağırlayan Başkan Posbıyık, katkıları nedeniyle balıkçı esnafından Fatih Karakuş, Ufuk Karakuş ve Serkan Gürtel’e, fırıncı esnafından Rahman Demirtürk, Selçuk Tüylüoğlu, Bayram Özkayıkçı, Şerife Temel, Sedat Akkaya, Orhan Yaşar Akgül, Mustafa Emeç, Yusuf Uzun, Abdullah Çolak, Ayşe Demirci, Berna Gül, Birol Kesici, Fatma Çınar, Hasan Hüseyin Çapar, Hulusi Çetinkaya, Hüseyin Özcan, İsmail Özbek, Mehmet Uzun, Mesut Özbay, Tolga Akyıldız ve Onur Keleş’e, Pazar esnafından Sezen Demirel, Yusuf Danışmaz, Aydın Danışmaz, Cevat Akman, Halit Baş, Sabri Ekşi ve Numan Danışmaz’a teşekkür etti.

“Halkımız festivaline sahip çıktı”

Başkan Posbıyık açıklamasında şunları söyledi: “Hamsi Festivali bu sene çok güzel oldu. 2002’de rekor kırdığımızdaki gibi kalabalıktı. Tabii sizin yardımınızla, desteklerinizle oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Eğer sizler sahip çıkmasanız bu kadar güzel olmaz. Çok kalabalıktı, insanların yüzü gülüyordu. Bize sarılıyorlardı, fotoğraf çektirmek için yarışıyorlardı. Herkesin bu sıkıntılı günlerde mutlu olduğunu gördüm. İnsanlar birlik beraberlik içerisindeydi. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Festival zaten Halil Posbıyık’ın değil, belediyenin de değil. Bu halkın festivali. Halk festivaline sahip çıktı. Her taraftan destek alıyoruz. DemirÇelik’ten de destek alıyoruz, mangallarımızı yaptı. Esnafımızdan çok büyük destek gördük. Bunlar bizi son derece mutlu etti. En azından sizlere bir teşekkür etmek için bir araya geldik. Ereğli halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Genelde benim festival dönemlerimde hava güzel oluyor. Bu yüzden bana efsunlu falan diyorlar. Hiç alakası yok. Genelde siyasetçiler bana kavgacı derler ama ben kavgacı değil, çok iyi niyetli, çok duygusal biriyim. Ama ben memleketin menfaatleri için herkesle kavga ederim, yani hiç tanımam. Yoksa çok iyi niyetliyimdir, onun için Allah yardım ediyor diye düşünüyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.