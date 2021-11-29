Kaldırımda yürürken 6. kattan kafasına cam düştü

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kafasına 6 kattan cam düşen yaşlı adam yaralandı.

Olay, Müftü Mahallesi İstanbul yol ayrımında meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın 6. katından cam aşağı düştü. O sırada kaldırımda yürüyen Ramazan B.'nin (72) kafasına isabet eden cam yaralanmasına neden oldu. Kanlar içinde kalan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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