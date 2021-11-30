Facia kıl payı atlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta etkili olan rüzgar nedeniyle Gazipaşa Caddesinde bulunan bir telefon dükkanının tabelası düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Zonguldak’ın Gazipaşa Caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir telefon mağazasının tabelası, şiddetli rüzgar nedeniyle yere düştü. Sesi duyan esnaf caddeye koşarken, mağaza önünden geçen vatandaşlar korkuya kapıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, tabela kısa sürede yerine monte edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.