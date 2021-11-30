Zabıtanın Türk bayrağı hassasiyeti Fırtına Ereğli’de hayatı durma noktasına getirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki gündür etkisinin sürdüren rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, ağaç ve elektrik direklerinin yıkılmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle direkte asılı olan Türk Bayrağı'nın yere düştüğünü gören zabıta personeli Türk Bayrağı'nı yerden alarak yanına aldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar ağaçların dal ve yapraklarını yollara savurdu. Fırtına ile birlikte vatandaşlar yürümekte zorlanırken, elektrik direklerinin yıkıldı. İlçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan elektrik direği rüzgar nedeniyle yıkıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, enerji dağıtım kurumuna ait ekipler de bakım onarım çalışması yaptı.

Direkte asılı bulunan Türk bayrağının yere düştüğünü gören Kdz. Ereğli Belediyesi’nde görevli Zabıta bayrağı katlayarak yanına aldı.

Öte yandan denizde oluşan şiddetli dalgalar sebebiyle kuru yük gemileri liman içerisine demirlerken, dalgaların korkulukları aştığı görüldü.

İlçede, elektrik direklerinin yıkılması ve devrilen ağaçların elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle bazı mahalle ve köylerde elektrik kesintisi yaşanırken; ilçe merkezinde de hayat adeta durma noktasına geldi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de teyakkuz halinde mesailerini sürdürüyor. Yetkililer çatı uçmaları ve ulaşımda aksaklıklar için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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