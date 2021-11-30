Zonguldak'ta yağış; terminalin su alan asma tavanı çöktü

Gürkay GÜNDOĞAN/ DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, otobüs terminalinin asma tavanı, yağmur nedeniyle su alınca çöktü. Terminal kapısında bekleyen görevli, tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, öğle saatlerinde, Devrek Terminali'nde meydana geldi. Yağış sırasında terminalin asma tavanı, su almaya başladı. Görevlilerin dikkatiyle terminal boşaltıldı. Bir süre sonra asma tavan, büyük gürültüyle çöktü. Terminalin kapısında bekleyen görevli ise tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Terminalin boşaltılmasıyla olası facianın önüne geçilirken, tavanın çökme anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Terminalde onarım çalışması yapılacağı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Gürkay GÜNDOĞAN
2021-11-30 15:42:54
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