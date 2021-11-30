Irmak kenarında otlayan hayvanlar son anda kurtarıldı

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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yoğun yağış sonrası Filyos Irmağı’nın su seviyesinin yükselmesi sebebiyle büyükbaş hayvanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

İlçeyi etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Derecikören köyünden geçen Filyos Irmağının kenarında yağmur nedeniyle yükselen su debisi, otlayan büyükbaş hayvanlara zor anlar yaşattı. Suların yükselmesi ile mahsur kalma tehlikesi geçiren hayvanlar, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

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