Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi ZonguldakEreğli karayolu özel bir eğitim merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre Zonguldak istikametine seyir halinde olan İlkay Ş. idaresindeki 34 EBS 563 plakalı Renault marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki A.A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan A.A. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken otomobil sürücüsü İlkay Ş. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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