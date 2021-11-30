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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvanların peşinden giderken kamyonet çarptı

İHA

Hayvanların peşinden giderken kamyonet çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hayvanlarının peşinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari kamyonet çarptı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarının peşinden yolun karşısına geçmeye çalışan H.S.’ye 67 TJ 904 plakalı Ford marka hafif ticari kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yere yığılan H.S. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının çarpma sonrası kafa travması yaşadığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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