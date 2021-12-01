Aldatma şüphesiyle cinayet işleyen sanığa 2'şer kez müebbet talebi



Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, eşinin kendisini aldattığından şüphelenip, tartıştığı arkadaşı Ferdi Gebedek (36) ile kuzeni Sercan Kılıç'ı (36) tabancayla vurarak öldüren Ali Kılıç hakkında, 2'şer kez ömür boyu hapis cezası istendi. Duruşmada savunma yapan Kılıç, 2 kişiyi eşiyle ilişkileri olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söyledi.

Olay, 25 Mayıs'ta, Birlik Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta meydana geldi. Maden işçisi Ali Kılıç, otomobilde kuzeni Sercan Kılıç ile arkadaşı Ferdi Gebedek'e tabancayla ateş etti. Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Gebedek ise hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından 500 metre uzaklıktaki evinin önünde eşi N.K.'yi darbeden Ali Kılıç yakalandı. Adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Ali Kılıç hakkında 'kasten öldürme' suçundan 2'şer kez müebbet hapis cezası istemiyle eşi N.K.'ye karşı da 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

'FERDİ VE SERCAN ÇOCUKLUK ARKADAŞIM'

Tutuklu sanık Ali Kılıç, olaydan 2-3 ay önce eşinin kendisini Ferdi Gebedek ile aldattığından şüphelendiğini söyledi. Kılıç, bu nedenle eşiyle arasının bozulduğunu öne sürerek, "Olay günü Ferdi'nin dükkanına giderek eşiyle aralarında bir şey olup olmadığını sordum. Aramızda geçen konuşmanın ardından otomobille Sercan ile buluşmaya gittik. Sercan'ın araca binmesinin ardından Ferdi, Sercan'a 'Söylesene, oğlum gerçekleri. Bu adam habire bana geliyor' dedi. Sercan gülmek ile ağlamaklı ses tonuyla Ferdi'ye tepki gösterdi. Ferdi ve Sercan, çocukluk arkadaşım" dedi.

Ali Kılıç, 2 kişiyi eşiyle ilişkileri olduğunu düşündüğü için öldürdüğünü söyledi.

GÖRÜŞMELERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Ali Kılıç'ın eşi N.K. ise kocasının uyuşturucu madde kullandığını, bu nedenle böyle düşünceleri olduğunu ve iddialarının doğru olmadığını öne sürdü. Kılıç'ın ise olay günü yapılan sağlık kontrolünde uyuşturucu madde etkisinde olduğu tespit edildi. N.K.'nin maktuller ile telefonda ya da başka yolla görüşmesi de saptanmadı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanık Kılıç, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2021-12-01 10:50:16



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