Müessese Müdürü Alp’ten GMİS’e ziyaret

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp ve Amelebirliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Artırmak, Genel Maden İşçileri Sendikası’nda (GMİS) Genel Başkan Hakan Yeşil ile Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’ya nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyarette TTK Armutçuk Müessesesi ile GMİS’in çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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