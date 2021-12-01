Mevsimin ilk karı yağdı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

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Zonguldak’ın Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde mevsimin ilk karı yağdı.

Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışının ardından beyaz örtü ile örtünen köyde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Köy halkı ise o anları fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaştı

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