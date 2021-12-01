Halat çarpınca denize düşen gemici kayboldu (2)

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ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, halatın çarpması sonucu denize düşen gemici Anar Orucov'ın bulunabilmesi için dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, geminin römorkör ile çekilmesinin ardından denize girdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada balık adamlar sonuç alamadı. Ara verilen çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2021-12-01 19:31:16



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