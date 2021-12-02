Vali Mustafa Tutulmaz’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Engelsiz bir dünya için toplumsal bilincin ve farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni eden Vali Mustafa Tutulmaz, engelli bireyleri ve ailelerine sağlık, huzur mutluluk, yaşantılarında kolaylıklar dileyerek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık 1992 tarihinde Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen bugün, engelli bireylerin geleceğe güvenle bakabilmeleri, toplumsal yaşama en üst düzeyde katılmaları, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, yaşadıkları zorluklara dikkat çekilerek çözüm yollarına ışık tutulması ile sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda kendilerine yönelik farkındalığın arttırılması açısından önemli bir gündür.

Engelli bireyler, yaşadığımız toplumun ayrılmaz parçasıdırlar. Engelli bireylerimize sahip çıkılması, onların yaşama sevinci ile topluma kazandırılması, bunun için çaba gösterilmesi, bizlerin, hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Toplumun neredeyse tüm kesimlerini yakından ilgilendiren ve önemli bir toplumsal sorun olarak kabul edilen engellilik konusunda özellikle son yıllarda Devletimizce engelli bireylerimiz ile hayatı el ele ve birlikte paylaşmak, eşit bireyler olarak yaşantımızda yer almalarını sağlamak, işgücü ve istihdama katılımlarını temin etmek, özetle engelsiz bir yaşam için etkin, kapsayıcı ve sevindirici uygulamalar, yeni düzenlemeler hayata geçirilmektedir. Unutmamalıyız ki en büyük engel, sevgisizlik ve duyarsızlıktır. Engelli bireylerimiz için hassasiyet göstererek, duyarlılıkla hareket ederek toplumsal bilinci geliştirmeli, farkındalık yaratmalı, sorunlarına yapıcı çözümler getirmek için çalışmalıyız. İnsanı hayata bağlayan, yaşama gücü veren en önemli duygu paylaşarak yaşamak ve sevgidir. Engelli bireylerimize her zaman hoşgörü, sevgi ve anlayışla yaklaşmak, ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarında olarak onları olabildiğince mutlu kılmak, yaşama sevinçlerini kaybetmemeleri için çaba göstermek, ailelerine moral ve destek vermek ulvi ve bir o kadar da anlamlı bir yaklaşımdır. Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde yapılacak etkinliklerin engelsiz bir dünya için toplumsal bilincin ve farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni ediyor, engelli bireylerimiz ve ailelerine sağlık, huzur mutluluk, yaşantılarında kolaylıklar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum.”

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