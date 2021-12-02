Zekâ oyunları salonu ve kütüphane açıldı

ZOKEV tarafından Fulya Turna anısına Gökçebey Karapınar Ortaokulu yaptırılan zekâ oyunları salonunun pandemi nedeniyle ertelenen açılış yapıldı.



Eylül 2019 ayında hayatını kaybeden Jeoloji Mühendisi Fulya Turna’nın okul arkadaşlarının desteği ile Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından yaptırılan Gökçebey Karapınar Ortaokulu Fulya Turna Kütüphanesi ve Zeka Oyunu Salonunun açılışı Gökçebey Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz’ün de katılımı ile yapıldı. Törende ZOKEV Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun, Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Yunus Aykut Kırbıyık, Okul Müdürü Servet Büyükkol ve Fulya Turna’nın dostlarını temsilen Naciye Asilkazancı ile Mustafa Bilge de hazır bulundu.





Yaklaşık 40 metrekarelik bir dersliğin tüm donanımları ile kütüphane ve zeka oyunu salonu haline dönüştürülmesi 2020 yılı başında gerçekleştirilmiş, ancak açılış pandemi koşulları nedeniyle ertelenmişti. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, desteklerinden ve başarılı projelerinden dolayı ZOKEV’e teşekkür ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz’de, İlçeye kazandırılan donanımlı kütüphanenin örnek olduğunu belirterek hem Fulya Turna dostlarına hem de ZOKEV’e teşekkürlerini belirtti. Okul Müdürü Servet Büyükkol ise zekâ oyunları salonu ve kütüphanenin öğrenciler tarafından faal olarak kullanılması için öğretmenler ile birlikte yoğun çaba göstereceklerini, ülkenin geleceği olan gençlerin bilgi ve becerilerinin bu ve benzeri ortamlarda öğretmen arkadaşlar ile birlikte ivme kazanacağını vurguladı.





Açılışta konuşan ZOKEV Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Coşgun vakıfın Kozlu Seyfetler, Örencik Köyleri ile Çaycuma Muharremşah İlkokullarında da benzer projelere imza attığını, çocuk ve gençlik projelerini özellikle önemsediklerini söyledi. Sponsorlar desteği ile bu ve benzeri projeleri uygulayacak iyi bir ekibe sahip olduklarını da belirten Coşgun, “Esas teşekkür vefa duygusunu erdem haline getiren Fulya Turna ve arkadaşlarına olmalıdır” dedi.



Kırbıyık: “ Bu vefa duygusu topluma örnek olmalıdır ”

Oluşumundan sonuçlanıncaya kadar projeyi yürüten ZOKEV Mütevelli heyeti Başkanı Yunus Aykut Kırbıyık ise başta Recep Perk ve arkadaşlarının Zonguldak sevdalısı Fulya Turna’yı yaşatma isteklerinin esasen topluma da örnek olması gerektiğini söyledi. Kırbıyık, Okul Müdürü Servet Büyükkol’un proje yürütümü sırasında çok önemli desteği olduğunu, kendilerine de projeyi çağdaş normlara uygun olarak yürütmek kaldığını da ifade etti. Fulya Turna’nın dostları adına törene katılan Naciye Asilkazancı ise, “Fulya’yı yaşatıyor olmanın gururu hepimize ait” diyerek katkısı olan herkese teşekkür etti.

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