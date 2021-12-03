Madencilerin canı 2 kadın mühendise emanet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madencilerin canı 2 kadın mühendise emanet

DHA

Madencilerin canı 2 kadın mühendise emanet


Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta özel bir şirkette çalışan maden mühendisleri Gülşen Yalçın Çağlan (31) ve Yeşim Erbil (24), 75 madenciyle yerin metrelerce altında mesai yapıyor. Çağlan ve Erbil, maden işçileriyle taş kömürünü ekonomiye kazandırmak için çalışırken, madencilerin can güvenlikleri için de her tedbiri alıyor.
Türkiye'nin önemli taş kömürü havzası Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yanı sıra özel firmalara ait maden ocaklarında da üretim yapılıyor. Erkek egemen bir sektör olan madencilikte, özel bir firmada iki kadın maden mühendisi çalışıyor. Malatya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden 2012'de mezun olan Gülşen Yalçın Çağlan, 8 yıldır aynı şirkette 'maden mühendisi' olarak görev yapıyor. Yeşim Erbil de aynı üniversiteden geçen yıl mezun olup, aynı firmada işbaşı yaptı. Bölgede 2 kadın maden mühendisi çalıştıran tek şirket olan firmanın sahibi İsmail Yılmaz (82) ise çalışanlarını çocukları gibi gördüğünü ve kadın mühendislerle çalışmanın gurur verici olduğunu söyledi.
Çağlan ve Erbil, yerin metrelerce altında 75 maden işçisiyle birlikte taş kömürünü ekonomiye kazandırmak için çalışıyor. Kadın mühendisler, maden ocağında iş güvenliğinin yanı sıra tahkimat denetimleri, kömür damarları kontrolü ve tehlikeli gaz ölçümleri gibi çalışmaları yapıyor.
Yeşim Erbil, yer altında çalışmanın zorlukları kadar sorumlulukları da olduğunu belirterek, "Normalde hayalim uçak ve uzay mühendisliğiydi. Yerin üstü değil, yerin altı oldu. Maden mühendisliğini bilmeden tercih ettim. Hayalim gerçek olmayınca madeni tercih ettim. İçerisine girince bu kadar haz alacağımı düşünmemiştim. Çok severek okudum. Kadın olmanın avantajı da var, dezavantajı da var. Dezavantajı, kadın olduğumuz için kırılgan bakıyorlar. Avantajlı tarafı da işçiler yumuşak davranıyorlar. Girdiğiniz anda üslup değişiyor. Sizin geldiğinizi görünce üsluplarını güzelleştiriyorlar. Bu da aslında güzel oluyor" dedi.
'KÖMÜR KARA AMA GELECEĞİMİZE IŞIK TUTUYOR'
Olumlu tepkiler aldığını anlatan Erbil, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayarak şöyle dedi:
"Gelen müfettişler, 'bu ocağa kadın eli değdiği belli oluyor. Çünkü düzen geldi' diyorlar. Ailem madenin ne olduğunu bilmiyordu. 'Yer altında çalışacağım' dediğimde biraz istemiyor gibi oldular ama kararlarıma her zaman saygı duydular. Ben stajlarımı da yer altı kömürde yaptım. Kömür beni çekiyor herhalde. Bir şekilde kömürle bir yerde birleşiyorum. Şu anda çok mutluyum. Bir kadın olarak burada olduğum için içim dolu dolu mutlu oluyor diyebilirim. Kömür kara ama bizim geleceğimize, yarınımıza ışık tutuyor. Çok mutluyum."
'KADIN GELDİĞİNDE GERİ ÇEVRİLMEYEN İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORUZ'
Gülşen Yalçın Çağlan ise maden ocağının tüm sorumluluklarının, 2 kadın maden mühendisine emanet olduğunu söyledi. Maden ocağında işçilerle aile gibi olduklarını anlatan Çağlan, "Ben 8 yıldır çalışıyorum ve son 1 yıldır Yeşim aramızda. 'Kadın ocağa iner mi?' diye bir düşünce de var bazı yerlerde. Böyle düşünülmeyen bir iş yerinde olduğumuz için şanslıyız. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nün özel bir gün olması da beni çok mutlu ediyor" dedi.
'İNSANOĞLU ÖLDÜĞÜNDE GİRER YER ALTINA, BİZ CANLI GİRİYORUZ'
46 yıllık maden işçisi Akif Başol (64), uzun yıllardır maden ocaklarında çalıştığını ve kadın mühendislerle çalışmanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade ederek, "Son 10 yıldır aynı ocakta şeflik yapıyorum. Tüm arkadaşlarımın, madenciler günü kutlu olsun. Madencilik, emek ister. İnsanoğlu öldüğü zaman girer yer altına, biz canlı olarak giriyoruz. Bizim madencilikte bir direk, bir tahkimat can kurtarır. Emniyetli çalışmamız gerekir. 2 kadın maden mühendisimizle çalışmaktan da çok mutluyuz. Bize çok yardımcı oluyorlar. Onlar bize, biz onlara yardımcı oluyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2021-12-03 11:32:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversiteliye taciz girişimine tekme tokat dayak
YEREL HABERLER Üniversiteliye taciz girişimine tekme tokat dayak
Kdz. Ereğli, 15. İzmir Travel Turkey Fuarı’nda tanıtıldı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli, 15. İzmir Travel Turkey Fuarı’nda ...
Ereğli'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası
YEREL HABERLER Ereğli'de 4 aracın birbirine girdiği zincirleme ...
Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi: 2 yaralı
İki katlı evin odunluğunda yangın çıktı
YEREL HABERLER İki katlı evin odunluğunda yangın çıktı
Vali Tutulmaz’dan denetim
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz’dan denetim
Zekâ oyunları salonu ve kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Zekâ oyunları salonu ve kütüphane açıldı
Hamile bayanların ilgi odağı erik 40 TL’den satışa çıktı
YEREL HABERLER Hamile bayanların ilgi odağı erik 40 TL’den satışa ...
Vali Mustafa Tutulmaz’ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Mustafa Tutulmaz’ın 3 Aralık Dünya Engelliler ...
Bozkurt: “Engelli vatandaşlarımızın azimleri, takdire şayandır”
YEREL HABERLER Bozkurt: “Engelli vatandaşlarımızın azimleri, takdire ...
GMİS Yönetim Kurulu; “Dünya Engelliler Günü’nü kutluyoruz”
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu; “Dünya Engelliler Günü’nü ...
Denize düşen Azerbaycanlı gemicinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Denize düşen Azerbaycanlı gemicinin cansız bedenine ...
Ereğli’de üniversite kampüsünün temelleri atılıyor
YEREL HABERLER Ereğli’de üniversite kampüsünün temelleri atılıyor
Kamyonet kırmızı ışıkta geçti kazaya sebebiyet verdi
YEREL HABERLER Kamyonet kırmızı ışıkta geçti kazaya sebebiyet verdi
32 saat sonra Azeri gemi personelinin cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER 32 saat sonra Azeri gemi personelinin cansız bedenine ...
İngilizce öğretmeni kendini eve kilitleyip, ekipleri seferber etti
YEREL HABERLER İngilizce öğretmeni kendini eve kilitleyip, ekipleri ...
AKM yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor
YEREL HABERLER AKM yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor
Babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası Cinayet zanlısı, "Annemi çok özledim"
YEREL HABERLER Babasını çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren zanlıya ...
Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “İskan mağdurlarının su ücretlerini indiriyoruz”
YEREL HABERLER Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: “İskan ...
Halat çarpınca denize düşen gemici kayboldu (2)
YEREL HABERLER Halat çarpınca denize düşen gemici kayboldu (2)
Almanya Düren Müzesi’nden oyuncaklar Ereğli’ye geliyor
YEREL HABERLER Almanya Düren Müzesi’nden oyuncaklar Ereğli’ye ...
GMİS’ten Dünya şampiyonu judocu Sönmez’e teşekkür
YEREL HABERLER GMİS’ten Dünya şampiyonu judocu Sönmez’e teşekkür
Kdz. Ereğli'de toplu taşımaya zam geldi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli'de toplu taşımaya zam geldi
Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon 49 ocak tespit edildi, 21 süpheli şahsa işlem uygulandı
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak ocaklara operasyon 49 ocak tespit ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.