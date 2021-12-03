Zonguldak’ta 3 Aralık Dünya Engeliler günü kapsamında Valilik binası önünde tören düzenlendi.

Valilik binası önündeki törene, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, Çatalağzı Engelliler Derneği Başkanı Özcan Albas, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Vekili Veli Köktürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, Ak Parti İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek katıldı.

Zonguldak Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hüseyin Şirin, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunun ardından ve işaret diliyle İstiklal marşının okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, “Bilindiği gibi 1922 yılından İtibaren Birleşmiş Milletler tarafından alınan karar ile 3 Aralık tarihli Dünya engelliler günü kabul edilmiştir. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası ve ulusal kuruluşlar 3 Aralık’ta engellilerin ve süreğen Hastaların sorunlarına ilişkin açıklamalar ve istatistiklere inanarak temennilerini dile getiriyorlar. Oysa beklenen tespitler ortaya çıkan veriler ışığında ileriye dönük politikaların oluşturulması ve her kes için engelsiz bir yaşamın oluşturulmasına çalışılmıştır. Bu beklentiler 2008 yılında yürürlüğe giren ve 2009 yılından itibaren de Türkiye’nin taraflarından biri olduğu Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına ilişkin sözleşmenin gereğidir” dedi.

Törende Engelliler Günü anısına özel öğrencilerin şiir okumasının ardından program sona erdi.

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