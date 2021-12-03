Özel eğitim öğrencileri Vali Tutulmaz’ı ziyaret etti

TSD Zonguldak Şubesi ile özel eğitim gören öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’la biraya geldi.

Dünya Engelliler Günü’nde, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Zonguldak Şubesi ile özel eğitim gören öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti. Dünya Engelliler Günü nedeniyle Zonguldak’a Valilik binası önünde düzenlenen törenin ardından, TSD Zonguldak Şubesi ile özel eğitim gören öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda ziyaret etti. Ziyarette, Vali Tutulmaz’a çiçek takdim edildi.

Engelliler Günü’nü kutlayan Vali Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada; “Engellilik bizim elimizde olan, tercih edilen bir husus değil ama bu da bir realite. Hepimiz, bir engelli adayı olabileceğimizi bilerek hareket etmeliyiz. Kamuda ve sosyal hayatta önemli çalışmalar yapıldı. Daha iyisini yapma gayretinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Bundan sonraki hayatınıza başarılar diliyoruz” dedi.

TSD Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin ise “Valimizi ziyaret ederek, engellilerin yaşadıkları sorunları iletmek için burada bulunuyoruz. Devletimiz sorunları çözme gayretinde. Çalışmaların gerekli noktalara geleceğine inanıyoruz. Rapor sorunumuz var. Bu konunun çözülmesi için mücadelemiz devam ediyor. Bir de maaş problemimiz var. Bu konu Meclis gündeminde devam ediyor. Bu konuyla ilgili olumlu bir gelişme yaşanacağına dair duyumlar aldık" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.