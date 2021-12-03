4 Aralık Dünya Madenciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

4 Aralık Dünya Madenciler Günü, Zonguldak’ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

4 Aralık Cumartesi günü 12.30’da Madenci Anıtı alanından Zonguldak Valilik Anıtı önüne kadar bando yürüyüş gerçekleştirilecek. Valilik Önünde Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak, konuşmalar yapılacak.

Maden Mühendisleri Odası’nca 410 Aralık tarihleri arasında Madenciler Satranç Turnuvası, Briç Turnuvası, Vadat Didari’nin katılacağı Söyleşi ve imza günü, Madenciler Yol Koşusu ve Ödül Töreni, ŞiirResim Öykü YarışmasıSergi ve Ödül Töreni etkinlikleri düzenlenecek.

Madenci Korosu konser verecek

Türkiye’nin ilk ve tek Madenci Korosu ise 4 Aralık 2021 Cumartesi Günü Saat: 19.00’da Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde bir konser verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.