Esnaftan Engelliler Günü’nde anlamlı kampanya Bugüne özel, engelli vatandaşlara ücretsiz

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektronik mağazası esnafı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşlara bugüne özel kampanya sundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, toplumda anlamlı davranış ve kampanyalar takdir topluyor. Kdz. Ereğli ilçesinde telefon ve aksesuar ürünleri satışı yapan Özgür Uzan, bu güne özel engellilere ücretsiz bir ürün hediye kampanyası başlattı.

Kendisinde sosyal sorumluluk hissettiğini ifade eden Uzan açıklamasında, “Bu güne özel engelli vatandaşlarımıza herhangi aksesuar çeşitleri, kırılmaz cam, radyo, powerbank gibi imkanımız dahilinde hediye etmeye karar verdim. Engelliler Günü’nü bir güne sığdırmamak gerekir. Engelli birey toplumun bir parçasıdır, onların hayatı devam ettirmesi, yaşamı sürdürebilmesi aslında bizim elimizde. Onlara engel olmayıp da, yardımcı olduğumuz zaman o kişilerin hayatı daha da kolaylaşacaktır. Şehit yakınlarına 365 gün boyunca aksesuar çeşitlerini ücretsiz veriyorum. Bu durum teşvik amaçlı da olabilir. Herkes bu özel insanlara destek verirse, katkı sağlayabilirse, özel olduklarını hissettirebilirse ne mutlu bize. Şunu unutmamız gerekiyor, her birey engelli adayıdır. Onların nasıl sıkıntı yaşadıklarını, nasıl problemli bir hayatta sağlıklı bireyler açısından nasıl engel konularak hayatlarını devam ettirmelerini bilmemiz gerekir. Bu konuda daha duyarlı olarak yardım etmeliyiz” dedi.



Şehit yakınlarına aksesuar çeşitleri ücretsiz

Daha önce dükkanına astığı yazı ile ‘Şehit yakınlarına aksesuar çeşitlerimiz ücretsizdir’ kampanyası başlattığını belirten Özgür Uzan şunları söyledi:

“Şehitlerimiz vatanın birlik, beraberliğini korumak için mücadele gösteren kahramanlarımız. Onların geride kalan ailelerine, çocuklarına bizim de bir katkımız olması gerekir. Biz burada rahat yaşayabiliyorsak sırf onların sayesinde. Dükkanımızda şehit yakınlarına aksesuar çeşitlerimiz ücretsiz. Gelebilir, bizlerden alışveriş yapabilirler. Ben de bu şekilde elimden geldikçe destek vermek istiyorum.”

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