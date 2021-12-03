Amasra’da maden şehitleri için Kur’an-ı Kerim okutuldu

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde çalışan maden işçileri, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle maden şehitleri için Kuranı Kerim okuttu.

TTK Amasra Müessesesi’ndeki Kuranı Kerim tilavetine, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya, müessese yöneticileri, GMİS Amasra Şube Başkan ve Yöneticileri, işyeri temsilcileri ile maden işçileri katıldı.

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